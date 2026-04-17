出众技术经过精心调整，缔造出色的推进脚感，专为马拉松配速打造。Nike Alphafly 3 SE 耐克女子夜跑系列女子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，搭载三项创新技术，助你迎难而上，挑战自我。两个 Air Zoom 缓震配置，搭配全掌型碳纤维板，为迈步提供出色的能量回馈。ZoomX 泡棉中底，助你在跑步时保持活力。是时候打破个人纪录了！600 配色为耐克女子夜跑系列。

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