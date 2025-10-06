A'One
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋
18% 折让
阿贾·威尔逊也有自己的专属鞋款。你对这位三届 MVP 得主有何期待？A'One A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋作为阿贾·威尔逊的首款签名鞋款，采用柔软泡绵，缔造非凡舒适感受，助力保持活力。无论是跳投得分、抢篮板还是稳固防守，阿贾·威尔逊都在不断突破自我，持续进阶。这就是她。你也准备好大展身手吗？
- 显示颜色： 热情紫/超级紫罗兰色/超品红/金属色
- 款式： HF7001-500
充沛活力，助力鏖战
足底融入柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，彰显阿贾·威尔逊的多变风范，助力在关键时刻发挥上佳表现。
非凡轻盈
决战时刻，勇往直前。鞋面融入网眼设计轻盈透气，助力实现迅疾表现。
出色抓地
中底柔软稳固泡绵结合外底抓地底纹，提供所需支撑力和掌控力。
明星实力
阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。
其他细节
- 加固鞋头，打造耐穿性
- 后跟凸起设计，缔造出色稳定性
- 中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.4
33: 鞋内长 21.8
33.5: 鞋内长 22.4
34: 鞋内长 22.6
35: 鞋内长 23.2
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.6
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.6
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
