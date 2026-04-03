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A'One All-Star Weekend
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊全明星大童篮球鞋
10% 折让
A'One All-Star Weekend A'ja Wilson 阿贾·威尔逊全明星大童篮球鞋的灵感源自她所穿的 22 号球衣。专为球员打造，采用阿贾的专属粉色设计，为你带来在球场上主宰比赛所需的自信。
- 显示颜色： 透明粉/透明粉/黑
- 款式： IB4778-600
A'One All-Star Weekend
10% 折让
A'One All-Star Weekend A'ja Wilson 阿贾·威尔逊全明星大童篮球鞋的灵感源自她所穿的 22 号球衣。专为球员打造，采用阿贾的专属粉色设计，为你带来在球场上主宰比赛所需的自信。
充沛活力，助力鏖战
足底搭载柔软泡棉，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范，助力在关键时刻发挥上佳表现。
非凡轻盈
决战时刻，勇往直前。网眼布细节轻盈透气，助力实现迅疾表现。
出色抓地
中底柔软稳固泡棉结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。
明星实力
阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。
其他细节
- 后跟凸起设计，缔造出色稳定性
- 中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感
产品细节
- 显示颜色： 透明粉/透明粉/黑
- 款式： IB4778-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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