A'One All-Star Weekend

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A'One All-Star Weekend A'ja Wilson 阿贾·威尔逊全明星大童篮球鞋的灵感源自她所穿的 22 号球衣。专为球员打造，采用阿贾的专属粉色设计，为你带来在球场上主宰比赛所需的自信。

充沛活力，助力鏖战 足底搭载柔软泡棉，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范，助力在关键时刻发挥上佳表现。 非凡轻盈 决战时刻，勇往直前。网眼布细节轻盈透气，助力实现迅疾表现。 出色抓地 中底柔软稳固泡棉结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。 明星实力 阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

其他细节 后跟凸起设计，缔造出色稳定性

中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感