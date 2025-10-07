A'One ASW EP

¥559 ¥799 30% 折让

在群星璀璨的银河中，阿贾·威尔逊是那颗格外耀眼的新星，无论场上场下，她都光芒夺目、能量惊人。 这款特别版 A'One ASW EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊全明星男/女篮球鞋以匠心配色与优质材料辉映她的璀璨本色与澎湃能量，助她在重大赛事舞台绽放光华。 足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，塑就非凡舒适感受，助她在比赛中保持充沛活力，闪耀全场。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

充沛活力，助力鏖战 足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范， 助力在关键时刻发挥上佳表现。 非凡轻盈 决战时刻，勇往直前。 织物材料轻盈透气，助力实现迅疾表现。 匠心设计，出色抓地 中底柔软稳固泡绵结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。 明星实力 阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

其他细节 后跟凸起设计，缔造出色稳定性

中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感