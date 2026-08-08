|美码 - 女款
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|4.5
|5
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|6
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|20
|20.5
|21
|21.5
|22
|22.5
|美码 - 男款
|1
|1.5
|2
|2.5
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
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|8
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|20.5
|21
|英码
|13.5
|1
|1.5
|1.5
|2
|2.5
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
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|7
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|中国码 - MM
|200
|205
|210
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|欧码
|32
|33
|33.5
|34.5
|35
|35.5
|36
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|38
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|53.5
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|54.5
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|55.5
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男/女鞋款（女款）
参照下表，找到适合自己的尺码。 如果你不知道自己的尺码，请参考尺码指南底部的“足部长度测量方法”找到合适尺码。 请注意，鞋盒及标签上的厘米尺码与足部长度（厘米）不同。
左右滑动即可查看更多尺码。
足部长度测量方法
- 将一张纸贴在平坦的硬地地面上，避免纸张滑动。
- 踩在纸张上，双脚分开与肩同宽，站稳确保足底的压力平均分散（只有一只脚站在纸张上）。
- 铅笔或钢笔笔尖朝下，请朋友或其他人帮助你在大脚趾趾尖和后跟后侧做标记。
- 做好标记后，让孩子从纸张上离开，用尺子或皮尺测量大脚趾趾尖和后跟后侧之间的距离。 这个距离即为孩子的足长。
- 换一只脚，按照同样的方式测量足长。 请注意，左右足长不一致是正常现象。
- 对比两个测量值，用较长的值对照尺码表，找到适合已记录长度的足部尺码。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择较大尺码。