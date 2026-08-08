男/女鞋款（女款）

参照下表，找到适合自己的尺码。 如果你不知道自己的尺码，请参考尺码指南底部的“足部长度测量方法”找到合适尺码。 请注意，鞋盒及标签上的厘米尺码与足部长度（厘米）不同。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
美码 - 女款2.533.544.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.52121.52222.5
美码 - 男款11.522.533.544.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.521
英码13.511.51.522.533.544.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.520
中国码 - MM200205210210215220225230235240245250255260265270275280285290295300305310315320325330335340345350355360365370375380385390395
欧码323333.534.53535.53636.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.54848.5495050.55151.55252.55353.55454.55555.556

足部长度测量方法

  1. 将一张纸贴在平坦的硬地地面上，避免纸张滑动。
  2. 踩在纸张上，双脚分开与肩同宽，站稳确保足底的压力平均分散（只有一只脚站在纸张上）。
  3. 铅笔或钢笔笔尖朝下，请朋友或其他人帮助你在大脚趾趾尖和后跟后侧做标记。
  4. 做好标记后，让孩子从纸张上离开，用尺子或皮尺测量大脚趾趾尖和后跟后侧之间的距离。 这个距离即为孩子的足长。
  5. 换一只脚，按照同样的方式测量足长。 请注意，左右足长不一致是正常现象。
  6. 对比两个测量值，用较长的值对照尺码表，找到适合已记录长度的足部尺码。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择较大尺码。