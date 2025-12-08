A'One ASW EP
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊全明星男/女篮球鞋
20% 折让
在群星璀璨的银河中，阿贾·威尔逊是那颗格外耀眼的新星，无论场上场下，她都光芒夺目、能量惊人。 这款特别版 A'One ASW EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊全明星男/女篮球鞋以匠心配色与优质材料辉映她的璀璨本色与澎湃能量，助她在重大赛事舞台绽放光华。 足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，塑就非凡舒适感受，助她在比赛中保持充沛活力，闪耀全场。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 黑/亮深红/大学金/金属色
- 款式： HQ1733-001
充沛活力，助力鏖战
足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范， 助力在关键时刻发挥上佳表现。
非凡轻盈
决战时刻，勇往直前。 织物材料轻盈透气，助力实现迅疾表现。
匠心设计，出色抓地
中底柔软稳固泡绵结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。
明星实力
阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。
其他细节
- 后跟凸起设计，缔造出色稳定性
- 中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
