A'One "Birthday Cake" EP

¥559 ¥799 30% 折让

祝赛场上的女王生日快乐！ A'One "Birthday Cake" EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋将阿贾·威尔逊挚爱的粉色色调与她钟情的珍珠元素巧妙融合——这份专属配色，只为女王生日打造。 足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，塑就非凡舒适感受，助她在比赛中保持充沛活力，闪耀全场。

充沛活力，助力鏖战 足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范， 助力在关键时刻发挥上佳表现。 非凡轻盈 决战时刻，勇往直前。 织物材料轻盈透气，助力实现迅疾表现。 出色抓地 中底柔软稳固泡绵结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。 明星实力 阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

其他细节 后跟凸起设计，缔造出色稳定性

中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感