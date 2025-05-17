A'One EP

¥799

当球队需要她时，阿贾·威尔逊总能挺身而出，这早已成为常态。A'One EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋从阿贾·威尔逊的星座标志汲取设计灵感，彰显夺目风采，致敬她与生俱来的领袖风范。足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，塑就非凡舒适感受，助她在比赛中保持充沛活力，闪耀全场。聚光灯亮起时，阿贾·威尔逊就是全场焦点。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

充沛活力，助力鏖战 足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范，助力在关键时刻发挥上佳表现。 非凡轻盈 决战时刻，勇往直前。织物材料轻盈透气，助力实现迅疾表现。 出色抓地 中底柔软稳固泡绵结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。 明星实力 阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

其他细节 后跟凸起设计，缔造出色稳定性

中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感