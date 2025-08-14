A'One "Pink A'ura"

¥529 ¥699 24% 折让

阿贾·威尔逊堪称天生领袖， 关键时刻总能挺身而出。A'One "Pink A'ura" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋采用热情洋溢的粉色配色，致敬她勇敢无畏的精神，助力在球场上释放能量。足底柔软泡绵，带来非凡舒适感受，有助保持活力，力挺球队奋战。

充沛活力，助力鏖战

足底融入柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，彰显阿贾·威尔逊的多变风范。 在关键时刻助力发挥上佳表现。

非凡轻盈

决战时刻，勇往直前。 鞋面融入网眼设计轻盈透气，助力实现迅疾表现。

出色抓地

中底柔软稳固泡绵结合外底抓地底纹，提供所需支撑力和掌控力。

明星实力

阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。