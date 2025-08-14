A'One "Pink A'ura"
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
阿贾·威尔逊堪称天生领袖， 关键时刻总能挺身而出。A'One "Pink A'ura" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋采用热情洋溢的粉色配色，致敬她勇敢无畏的精神，助力在球场上释放能量。足底柔软泡绵，带来非凡舒适感受，有助保持活力，力挺球队奋战。
- 显示颜色： 透明粉/荧光粉/剔透白粉/激光粉
- 款式： HF7001-600
A'One "Pink A'ura"
24% 折让
阿贾·威尔逊堪称天生领袖， 关键时刻总能挺身而出。A'One "Pink A'ura" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋采用热情洋溢的粉色配色，致敬她勇敢无畏的精神，助力在球场上释放能量。足底柔软泡绵，带来非凡舒适感受，有助保持活力，力挺球队奋战。
充沛活力，助力鏖战
足底融入柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，彰显阿贾·威尔逊的多变风范。 在关键时刻助力发挥上佳表现。
非凡轻盈
决战时刻，勇往直前。 鞋面融入网眼设计轻盈透气，助力实现迅疾表现。
出色抓地
中底柔软稳固泡绵结合外底抓地底纹，提供所需支撑力和掌控力。
明星实力
阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。
其他细节
- 加固鞋头，打造耐穿性
- 后跟凸起设计，提供出色稳定性
- 中足板带提供出众的足弓支撑和运动控制力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 透明粉/荧光粉/剔透白粉/激光粉
- 款式： HF7001-600
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.4
33: 鞋内长 21.8
33.5: 鞋内长 22.4
34: 鞋内长 22.6
35: 鞋内长 23.2
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.6
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.6
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。