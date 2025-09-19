Nike Apex
宽版帽檐渔夫运动帽
30% 折让
Nike Apex 宽版帽檐渔夫运动帽采用匠心设计，帽冠设有拉链小口袋，搭配栓扣固定带，在冒险之旅中塑就稳固佩戴感受。该运动帽沿袭 Nike Apex 运动帽的环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。
- 显示颜色： 沙漠卡其
- 款式： HJ7135-253
产品细节
- NIKE 梭织标签
- 70% 棉/30% 锦纶
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
