Nike Apex 宽版帽檐渔夫运动帽采用匠心设计，帽冠设有拉链小口袋，搭配栓扣固定带，在冒险之旅中塑就稳固佩戴感受。该运动帽沿袭 Nike Apex 运动帽的环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。


  • 显示颜色： 沙漠卡其
  • 款式： HJ7135-253

产品细节

  • NIKE 梭织标签
  • 70% 棉/30% 锦纶
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。