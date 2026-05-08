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Nike Apex 耐克勾渔夫运动帽 - 黑/白色

Nike Apex

耐克勾渔夫运动帽

15% 折让

戴上 Nike Apex 耐克勾渔夫运动帽，打造个性穿搭风格。它会让你一见倾心。梭织斜纹面料，巧搭正面刺绣耐克勾，塑就简约利落的 Nike 风范。环绕式帽檐提供出色包覆，为你打造清新外观。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB5382-010

Nike Apex

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戴上 Nike Apex 耐克勾渔夫运动帽，打造个性穿搭风格。它会让你一见倾心。梭织斜纹面料，巧搭正面刺绣耐克勾，塑就简约利落的 Nike 风范。环绕式帽檐提供出色包覆，为你打造清新外观。

其他细节

  • 梭织斜纹面料，舒适非凡
  • 环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB5382-010

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