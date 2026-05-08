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Nike Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽 - 杏茶色/煤黑/白色

Nike Apex

Dri-FIT 速干渔夫运动帽

12% 折让
杏茶色/煤黑/白色
灰紫/煤黑/黑

Nike Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽采用软顶设计搭配加宽环绕式帽檐，提供出众遮阳效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 杏茶色/煤黑/白色
  • 款式： II0801-297

Nike Apex

12% 折让

Nike Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽采用软顶设计搭配加宽环绕式帽檐，提供出众遮阳效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。

其他细节

  • 轻盈面料，舒适耐用，包覆效果出众
  • 可拆卸固定带可上下束紧，打造专属贴合感
  • 侧边按扣设计，可供打造不同造型

产品细节

  • 面料/里料：100% 锦纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 杏茶色/煤黑/白色
  • 款式： II0801-297

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