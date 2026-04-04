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Nike Apex
Dri-FIT 速干渔夫运动帽
¥249
Nike Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽采用软顶设计搭配加宽环绕式帽檐，提供出众遮阳效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 灰紫/煤黑/黑
- 款式： II0801-019
Nike Apex
¥249
Nike Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽采用软顶设计搭配加宽环绕式帽檐，提供出众遮阳效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
其他细节
- 轻盈面料，舒适耐用，包覆效果出众
- 可拆卸固定带可上下束紧，打造专属贴合感
- 侧边按扣设计，可供打造不同造型
产品细节
- 面料/里料：100% 锦纶
- 手洗
- 显示颜色： 灰紫/煤黑/黑
- 款式： II0801-019
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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