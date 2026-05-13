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Nike Apex Futura 大童渔夫运动帽 - 浅品红/白色

Nike Apex

Futura 大童渔夫运动帽

20% 折让

戴上 Nike Apex Futura 大童渔夫运动帽，尽情享受阳光，彰显趣味风尚。该渔夫运动帽质感轻盈，佩戴方便，不戴时亦可轻松收纳，让你在明媚阳光下舒适畅享探险之旅。


  • 显示颜色： 浅品红/白色
  • 款式： FB5648-503

Nike Apex

20% 折让

戴上 Nike Apex Futura 大童渔夫运动帽，尽情享受阳光，彰显趣味风尚。该渔夫运动帽质感轻盈，佩戴方便，不戴时亦可轻松收纳，让你在明媚阳光下舒适畅享探险之旅。

其他细节

  • Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
  • 软顶设计，可轻松收纳

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 梭织 Futura 标签
  • 手洗
  • 显示颜色： 浅品红/白色
  • 款式： FB5648-503

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