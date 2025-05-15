Nike Aqua Swoosh
大童一脚蹬包头溯溪凉鞋
¥399
无论是在艳阳天游泳，还是在游泳池嬉戏，Nike Aqua Swoosh 大童一脚蹬凉鞋皆可助你自在应对。鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上活动的理想之选。
- 显示颜色： 苍野灰/皇家蓝/苍野灰
- 款式： FV6363-003
Nike Aqua Swoosh
¥399
无论是在艳阳天游泳，还是在游泳池嬉戏，Nike Aqua Swoosh 大童一脚蹬凉鞋皆可助你自在应对。鞋面柔软材料结合足底柔软泡绵，塑就舒适迈步体验；后跟固定带设计，稳固贴合。鞋面打孔与侧边镂空设计，造就水上活动的理想之选。
其他细节
- 柔软顺滑鞋面，提供支撑
- 后跟固定带设计，稳固贴合
- 外底橡胶贴片，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 苍野灰/皇家蓝/苍野灰
- 款式： FV6363-003
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 20.8
33.5: 鞋内长 21.6
35: 鞋内长 22.6
36: 鞋内长 23.7
37.5: 鞋内长 24.7
38.5: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 26
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。