 
Nike Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款速干运动短袜（1 双） - 紫蓝/山峰白

Nike Women's Artist Collection

耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款速干运动短袜（1 双）

¥109
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款速干运动短袜（1 双）由 SUSAN FANG 匠心设计，提供轻盈支撑感受，适合日常穿着。柔软面料结合加固足尖与足弓板带设计，助你轻松应对日常挑战。


  • 显示颜色： 紫蓝/山峰白
  • 款式： HV5274-400

产品细节

  • 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。