Nike Women's Artist Collection Dri-FIT 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子速干短款长袖T恤由 SUSAN FANG 与 Nike 联袂打造，焕新演绎轻盈柔软的叠搭单品。Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适；略微裁短设计，休闲却不松垮。

Nike 将委托作品转化为可穿戴艺术品，致敬全球女性独立艺术家。SUSAN FANG 在上海和伦敦创立了自己的品牌，她的设计空灵飘逸，将自然之美与创新面料和流畅轮廓融为一体。

Nike Women's Artist Collection Dri-FIT 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子速干短款长袖T恤由 SUSAN FANG 与 Nike 联袂打造，焕新演绎轻盈柔软的叠搭单品。Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适；略微裁短设计，休闲却不松垮。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。