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Nike Ashin Modern 女子运动鞋 - 山峰白/黑

Nike Ashin Modern

女子运动鞋

¥549

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Nike Ashin Modern 女子运动鞋从 Nike 备受青睐的简约跑步鞋款中撷取设计灵感，经过焕新升级，打造理想的日常穿搭单品。采用轻盈透气的网眼鞋面和精简款型设计，演绎时尚利落的街头风范。


  • 显示颜色： 山峰白/黑
  • 款式： AJ8799-100

Nike Ashin Modern

¥549

利落外观

Nike Ashin Modern 女子运动鞋从 Nike 备受青睐的简约跑步鞋款中撷取设计灵感，经过焕新升级，打造理想的日常穿搭单品。采用轻盈透气的网眼鞋面和精简款型设计，演绎时尚利落的街头风范。

其他细节

  • 网眼结构，提供透气支撑
  • 泡棉中底轻盈缓震
  • 外底橡胶镶边，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/黑
  • 款式： AJ8799-100

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