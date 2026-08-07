第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Ashin Modern
女子运动鞋
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Ashin Modern 女子运动鞋从 Nike 备受青睐的简约跑步鞋款中撷取设计灵感，经过焕新升级，打造理想的日常穿搭单品。采用轻盈透气的网眼鞋面和精简款型设计，演绎时尚利落的街头风范。
- 显示颜色： 山峰白/黑
- 款式： AJ8799-100
Nike Ashin Modern
¥549
利落外观
Nike Ashin Modern 女子运动鞋从 Nike 备受青睐的简约跑步鞋款中撷取设计灵感，经过焕新升级，打造理想的日常穿搭单品。采用轻盈透气的网眼鞋面和精简款型设计，演绎时尚利落的街头风范。
其他细节
- 网眼结构，提供透气支撑
- 泡棉中底轻盈缓震
- 外底橡胶镶边，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/黑
- 款式： AJ8799-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。