Astrograbber 是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，其匠心设计的华夫格外底，以出众抓地力牢牢驾驭人造草场，独特轮廓勾勒出锋利气场，风格只此一派，助力驾驭人造美式橄榄球场地。这款 Nike Astrograbber Leather 女子运动鞋采用优质全粒面皮革，焕新演绎经典橄榄球鞋款，打造适合日常穿着的时尚佳选单品。它属于那些能主宰赛场，更能在任何地方开辟主场的人。因为他们知道，赛场之外，也处处皆主场。配色 001, 300, 600 为 MEOVV 同款。

显示颜色： 帆白/橡皮黄/黑

款式： II1259-100