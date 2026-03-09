 
Nike Astrograbber Leather 女子复古薄底运动鞋 - 帆白/橡皮黄/黑

Nike Astrograbber Leather

女子复古薄底运动鞋

¥849
帆白/橡皮黄/黑
浅矿石紫/橡皮黄/粉白
深藏青/橡皮浅褐/棉布白
黑/帆白/棉布白
鲜亮勃艮第酒红/橡皮浅褐/棉布白
冷杉绿/帆白/棉布白

Astrograbber 是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，其匠心设计的华夫格外底，以出众抓地力牢牢驾驭人造草场，独特轮廓勾勒出锋利气场，风格只此一派，助力驾驭人造美式橄榄球场地。这款 Nike Astrograbber Leather 女子运动鞋采用优质全粒面皮革，焕新演绎经典橄榄球鞋款，打造适合日常穿着的时尚佳选单品。它属于那些能主宰赛场，更能在任何地方开辟主场的人。因为他们知道，赛场之外，也处处皆主场。配色 001, 300, 600 为 MEOVV 同款。


  • 显示颜色： 帆白/橡皮黄/黑
  • 款式： II1259-100

Nike Astrograbber Leather

¥849

Astrograbber 是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，其匠心设计的华夫格外底，以出众抓地力牢牢驾驭人造草场，独特轮廓勾勒出锋利气场，风格只此一派，助力驾驭人造美式橄榄球场地。这款 Nike Astrograbber Leather 女子运动鞋采用优质全粒面皮革，焕新演绎经典橄榄球鞋款，打造适合日常穿着的时尚佳选单品。它属于那些能主宰赛场，更能在任何地方开辟主场的人。因为他们知道，赛场之外，也处处皆主场。配色 001, 300, 600 为 MEOVV 同款。

其他细节

  • 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 帆白/橡皮黄/黑
  • 款式： II1259-100

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