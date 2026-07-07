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Nike Astrograbber Leather 女子运动鞋 - 金属银/金属银/微绿/白色

Nike Astrograbber Leather

女子运动鞋

29% 折让

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Nike Astrograbber Leather 女子运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。该鞋款采用优质全粒面皮革，焕新演绎经典橄榄球鞋款，打造适合日常穿着的时尚佳选单品。


  • 显示颜色： 金属银/金属银/微绿/白色
  • 款式： IR7601-010

Nike Astrograbber Leather

29% 折让

Nike Astrograbber Leather 女子运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。该鞋款采用优质全粒面皮革，焕新演绎经典橄榄球鞋款，打造适合日常穿着的时尚佳选单品。

其他细节

  • 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 金属银/金属银/微绿/白色
  • 款式： IR7601-010

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