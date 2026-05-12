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Nike Astrograbber SE
男子复古薄底运动鞋
20% 折让
Nike Astrograbber SE 男子复古薄底运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，其匠心设计的华夫格外底，以出众抓地力牢牢驾驭人造草场，独特轮廓勾勒出锋利气场，风格只此一派，助力驾驭人造美式橄榄球场地。它属于那些能主宰赛场，更能在任何地方开辟主场的人。因为他们知道，赛场之外，也处处皆主场。
- 显示颜色： 黑/帆白/金属色/白色
- 款式： IQ3411-010
Nike Astrograbber SE
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Nike Astrograbber SE 男子复古薄底运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，其匠心设计的华夫格外底，以出众抓地力牢牢驾驭人造草场，独特轮廓勾勒出锋利气场，风格只此一派，助力驾驭人造美式橄榄球场地。它属于那些能主宰赛场，更能在任何地方开辟主场的人。因为他们知道，赛场之外，也处处皆主场。
其他细节
- 优质皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 黑/帆白/金属色/白色
- 款式： IQ3411-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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