 
Nike Astrograbber SE 男子运动鞋 - 黑/冠蓝鸦蓝/红茶色/白色

Nike Astrograbber SE

男子运动鞋

¥899

Nike Astrograbber SE 男子运动鞋采用合成材质鞋面，设计线条独特，时尚而不失优雅。再加上经典华夫格外底，这款运动鞋既现代又经典。


  • 显示颜色： 黑/冠蓝鸦蓝/红茶色/白色
  • 款式： IR5902-010

Nike Astrograbber SE

¥899

Nike Astrograbber SE 男子运动鞋采用合成材质鞋面，设计线条独特，时尚而不失优雅。再加上经典华夫格外底，这款运动鞋既现代又经典。

其他细节

  • 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 显示颜色： 黑/冠蓝鸦蓝/红茶色/白色
  • 款式： IR5902-010

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