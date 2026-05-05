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Nike Astrograbber SP 男子运动鞋 - 健身红/黑/健身红

Nike Astrograbber SP

男子运动鞋

¥1,299

即将推出

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Nike Astrograbber SP 男子运动鞋焕新演绎经典美式橄榄球鞋。华美丝绒鞋面点缀金属铆钉，彰显出众格调。鞋舌标签上缀有一朵优雅“玫瑰”。随附备用鞋带与独特鞋盒，助你尽享这场梦幻的“星空漫步”之旅。


  • 显示颜色： 健身红/黑/健身红
  • 款式： IM7747-660

Nike Astrograbber SP

¥1,299

Nike Astrograbber SP 男子运动鞋焕新演绎经典美式橄榄球鞋。华美丝绒鞋面点缀金属铆钉，彰显出众格调。鞋舌标签上缀有一朵优雅“玫瑰”。随附备用鞋带与独特鞋盒，助你尽享这场梦幻的“星空漫步”之旅。

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 显示颜色： 健身红/黑/健身红
  • 款式： IM7747-660

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