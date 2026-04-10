Nike Astrograbber Textile 女子运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。该鞋款采用透气织物和双系带设计，焕新演绎经典橄榄球鞋款，打造适合日常穿着的时尚佳选单品。

Nike Astrograbber Textile 女子运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。该鞋款采用透气织物和双系带设计，焕新演绎经典橄榄球鞋款，打造适合日常穿着的时尚佳选单品。

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