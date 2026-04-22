Nike Astrograbber 是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。Nike Astrograbber Textile 杨力维同款女子运动鞋采用透气织物将美式橄榄球经典之作打造为现代时尚标杆，值得日常穿着。

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