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Nike Astrograbber Textile
杨力维同款女子运动鞋
¥799
Nike Astrograbber 是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。Nike Astrograbber Textile 杨力维同款女子运动鞋采用透气织物将美式橄榄球经典之作打造为现代时尚标杆，值得日常穿着。
- 显示颜色： 柔黄/棉布白/帆白
- 款式： II1248-700
Nike Astrograbber Textile
¥799
Nike Astrograbber 是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。Nike Astrograbber Textile 杨力维同款女子运动鞋采用透气织物将美式橄榄球经典之作打造为现代时尚标杆，值得日常穿着。
其他细节
- 织物与皮革组合鞋面，透气耐穿
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡棉中底
- 显示颜色： 柔黄/棉布白/帆白
- 款式： II1248-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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