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A'Two LX EP
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋
¥1,149
阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two LX EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom 缓震配置，带来出色回弹表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 帆白/黑/金属银
- 款式： IX1853-100
A'Two LX EP
¥1,149
阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two LX EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom 缓震配置，带来出色回弹表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
助力畅跑
Cushlon 3.0 泡棉提供出众缓震和回弹性能，助你在场上快速奔跑。鞋口加入柔软泡棉，提供舒适支撑。
整装待发
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你迅疾起步、直冲篮筐。中足嵌片设计，塑就出众稳定性，助你灵活转向。
急停自如
人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，稳固双足。
其他细节
- 耐穿鞋面贴合足型，在防守与持球突破时有助稳固双足
- 为了致敬阿贾标志性的不对称风格，鞋身一侧加入拼接式透气网眼设计，令双足在比赛升温之际也能保持透气
产品细节
- 皮革与织物组合鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 帆白/黑/金属银
- 款式： IX1853-100
更多信息
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特别提醒：该鞋款旨在作为收藏鞋款，建议悉心珍藏，或用于休闲穿着，敬请避免剧烈运动穿着，以葆其珍。
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