A'Two

¥799

A'ja 全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom，带来出色回弹表现。

助力畅跑

后跟处搭载 Air Zoom 缓震配置，让你迅疾起步、直冲篮筐。匠心泡棉提供出众缓震和回弹性能，助你在场上快速奔跑。鞋口加入柔软泡棉，提供舒适支撑。

稳固贴合

耐穿鞋面贴合足型，在防守与进攻时有助稳固双足。

急停自如

人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，稳固双足。

出众透气

鞋身一侧加入拼接式透气网眼设计，令双足在比赛升温之际也能保持透气。