A'Two

¥1,099

阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom 缓震配置，带来出色回弹表现。耐穿橡胶外底，提供可驾驭球场的强劲抓地力。

起立鼓掌

这款特别设计旨在庆祝 WNBA 成立 30 周年，融合了联盟的经典首发标志配色，向那些为阿贾等年轻篮球运动员点燃希望的先驱们致敬。这是对过去系紧鞋带上场的球员、当下的球星以及未来的篮球运动员的致敬。

助力畅跑

匠心泡棉提供出众缓震和回弹性能，助你在场上快速奔跑。鞋口加入柔软泡棉，提供舒适支撑。

整装待发

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你迅疾起步、直冲篮筐。中足嵌片设计，塑就出众稳定性，助你灵活转向。

急停自如

人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，稳固双足。

稳固贴合

耐穿鞋面贴合足型，在防守与持球突破时有助稳固双足。

出众透气

为了致敬阿贾标志性的不对称风格，鞋身一侧加入拼接式透气网眼设计，令双足在比赛升温之际也能保持透气。