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A'Two
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋
30% 折让
阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom，带来出色回弹表现。
- 显示颜色： 水晶蓝/黑/亮紫罗兰/火山岩红
- 款式： IH2233-400
A'Two
30% 折让
阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom，带来出色回弹表现。
助力畅跑
后跟处搭载 Air Zoom 缓震配置，让你迅疾起步、直冲篮筐。Cushlon 泡棉提供出众缓震和回弹性能，助你在场上快速奔跑。鞋口加入柔软泡棉，提供舒适支撑。
稳固贴合
耐穿鞋面贴合足型，在防守与进攻时有助稳固双足。
急停自如
人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，稳固双足。
出众透气
鞋身一侧加入拼接式透气网眼设计，令双足在比赛升温之际也能保持透气。
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 水晶蓝/黑/亮紫罗兰/火山岩红
- 款式： IH2233-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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