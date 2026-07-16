A'Two "ASW" EP

¥1,049

阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two "ASW" EP A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom 缓震配置，带来出色回弹表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

耀眼夺目

当世界篮球运动员齐聚同一场馆时，阿贾依然独占风头。这款 A'Two 鞋面采用银色细节点亮视觉效果，致敬这位 “Real One” 在赛场上的非凡地位。

助力畅跑

Cushlon 3.0 泡棉提供出众缓震和回弹性能，助你在场上快速奔跑。鞋口加入柔软泡棉，提供舒适支撑。

整装待发

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你迅疾起步、直冲篮筐。中足嵌片设计，塑就出众稳定性，助你迅捷移动。

急停自如

人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，稳固双足。

稳固贴合

模压鞋面，稳固、耐穿且透气。这有助于阿贾在防守与持球突破时保持稳定和专注。我们还将阿贾标志性的不对称风格融入鞋身一侧，并加入了拼接式透气网眼设计，在比赛升温时也能保持透气。