A'Two By You

¥1,199

像阿贾·威尔逊这样的经典球员在比赛中留下了独特的印记，她的运动鞋也同样如此。A'Two By You 供你打造专属原型设计。从闪光鞋面选项到夜光外底，再到珠光抓地底纹和星形个人签名，这款鞋款将最有价值球员 (M’VP) 的配色方案提升到一个新的水平，甚至不止于此。打造专属外观，只需确保风格“真实”。

助力畅跑

A'Two By You A'ja Wilson 专属定制篮球鞋中底采用 Cushlon 3.0 材质，提供出众缓震和回弹响应，适合像阿贾那样喜欢在场上飞速奔跑的运动员。置于 Cushlon 之上的步入式鞋垫提供舒适支撑。

轻松穿脱，整装待发

前足底部搭载 Air Zoom 缓震配置，让阿强劲起步、直冲篮筐。中足嵌片设计，塑就出众稳定性，助力灵敏转向。

转身畅动

我们为阿贾设计的波浪人字形底纹抓地图案，旨在帮助她瞬息急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，提供稳定性和包覆效果。

锁定贴合

鞋面采用结构化模塑设计，稳定、坚固且透气。这有助于阿贾在防守与持球突破时保持稳定和专注。我们还将阿贾标志性的不对称风格融入鞋子的大脚趾一侧，并增加了分片透气网眼，在比赛升温时也能保持透气。