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A'Two EP
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋
售罄：
此配色当前无货
阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom 缓震配置，带来出色回弹表现。
- 显示颜色： 光束粉/黑
- 款式： IH1136-600
A'Two EP
阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom 缓震配置，带来出色回弹表现。
粉粉世界
A'One 让阿贾·威尔逊走向了全世界。现在，是时候展示后续发展了。这款 A'Two 将她钟爱的粉色提升至新层次，采用明亮、大胆、醒目的个性色调，令人无法忽视。点缀其间的“变色”虹彩细节，为 A'Two 的新征程打下鲜明印记。
助力畅跑
Cushlon 3.0 泡棉提供出众缓震和回弹性能，助你在场上快速奔跑。鞋口加入柔软泡棉，提供舒适支撑。
整装待发
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你迅疾起步、直冲篮筐。中足嵌片设计，塑就出众稳定性，助你灵活转向。
急停自如
人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，稳固双足。
稳固贴合
耐穿鞋面贴合足型，在防守与持球突破时有助稳固双足。
出众透气
为了致敬 A'ja 标志性的不对称风格，鞋身一侧加入拼接式透气网眼设计，令双足在比赛升温之际也能保持透气。
产品细节
- 显示颜色： 光束粉/黑
- 款式： IH1136-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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