A'Two "Gold Standard"

¥599 ¥799 25% 折让

我们焕新打造 A'Two "Gold Standard" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋：Cushlon 泡棉搭配足底 Air Zoom 缓震配置，提供出色的能量回馈，让小球员在赛场上如虎添翼。外底融入改良版人字形底纹，助力快速切入、急停、转身与起跳，动作利落灵活。此外，模压后跟稳定包裹设计提供稳固贴合的脚感，从球场到领奖台都能保持舒适体验。

双重魅力 Air Zoom 缓震配置搭配匠心泡棉，提供出众能量回馈，迅捷起跳，缔造出色比赛表现。 稳固支撑 匠心打造的后跟包覆设计，让小球员在球场上快速、敏捷、自信地跑动。 自如畅动 柔韧前足设计结合抓地力出色的外底底纹，带来出众控制能力，助力打出勇猛的进攻表现。

出众性能篮球鞋 我们设计了 A'Two 篮球鞋，让它像阿贾·威尔逊本人一样大胆而独特。该鞋款采用流畅的弧形线条和醒目配色，与 Nike 的先进技术融合，兼具出众外观和出色性能。