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A'Two "Gold Standard"
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋
25% 折让
我们焕新打造 A'Two "Gold Standard" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋：Cushlon 泡棉搭配足底 Air Zoom 缓震配置，提供出色的能量回馈，让小球员在赛场上如虎添翼。外底融入改良版人字形底纹，助力快速切入、急停、转身与起跳，动作利落灵活。此外，模压后跟稳定包裹设计提供稳固贴合的脚感，从球场到领奖台都能保持舒适体验。
- 显示颜色： 金属耀眼金/黑
- 款式： IR3213-900
A'Two "Gold Standard"
25% 折让
我们焕新打造 A'Two "Gold Standard" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋：Cushlon 泡棉搭配足底 Air Zoom 缓震配置，提供出色的能量回馈，让小球员在赛场上如虎添翼。外底融入改良版人字形底纹，助力快速切入、急停、转身与起跳，动作利落灵活。此外，模压后跟稳定包裹设计提供稳固贴合的脚感，从球场到领奖台都能保持舒适体验。
双重魅力
Air Zoom 缓震配置搭配匠心泡棉，提供出众能量回馈，迅捷起跳，缔造出色比赛表现。
稳固支撑
匠心打造的后跟包覆设计，让小球员在球场上快速、敏捷、自信地跑动。
自如畅动
柔韧前足设计结合抓地力出色的外底底纹，带来出众控制能力，助力打出勇猛的进攻表现。
出众性能篮球鞋
我们设计了 A'Two 篮球鞋，让它像阿贾·威尔逊本人一样大胆而独特。该鞋款采用流畅的弧形线条和醒目配色，与 Nike 的先进技术融合，兼具出众外观和出色性能。
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 金属耀眼金/黑
- 款式： IR3213-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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