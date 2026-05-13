A'Two "Gold Standard" EP

¥1,099

阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two "Gold Standard" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom 缓震配置，带来出色回弹表现。耐穿橡胶外底，提供可驾驭球场的强劲抓地力。

引领潮流风尚

专为不随波逐流、而是像 MVP 那样定义标准的球员打造。“Gold Standard”采用金色装饰和蛇纹纹理细节，搭配融入珠光设计的鞋带扣，彰显了阿贾·威尔逊在球场上所向披靡的气场、出众的技术和无畏酷飒的比赛风范。这款鞋兼具力量与风度，彰显冠军风范，为篮球鞋树立了标杆。

助力畅跑

Cushlon 3.0 泡棉提供出众缓震和回弹性能，助你在场上快速奔跑。鞋口加入柔软泡棉，提供舒适支撑。

整装待发

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你迅疾起步、直冲篮筐。中足嵌片设计，塑就出众稳定性，助你灵活转向。

急停自如

人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，稳固双足。