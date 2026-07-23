A'Two "Mirrored"

¥799

阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two "Mirrored" A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊大童篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom，带来出色回弹表现。

助力畅跑

这款大童篮球鞋中底采用 Cushlon 泡棉，提供出众回弹缓震性能，适合像阿贾那样喜欢在场上快速奔跑的篮球运动员。置于 Cushlon 之上的泡棉鞋垫为双足提供舒适回弹性能。

轻松穿脱，整装待发

Air Zoom 缓震配置，让阿贾在进攻时迅疾起步、直冲篮筐。

急停自如

人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。

稳固贴合

模压鞋面有助于阿贾在防守与持球突破时保持稳定和专注。我们还将阿贾标志性的不对称风格融入鞋身一侧，并加入了拼接式透气网眼设计，在比赛升温时也能保持透气。