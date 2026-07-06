A'Two "WNBA 30th"

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阿贾全场快速奔跑、勇不可挡。因此，我们焕新打造 A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋，提供出众回弹表现。准备好全力以赴，跟上这位 MVP 的节奏：柔软缓震的 Air Zoom 缓震配置，带来出色回弹表现。

助力畅跑

Cushlon 泡棉提供出众缓震和回弹性能，助你在场上快速奔跑。鞋口加入柔软泡棉，提供舒适支撑。

整装待发

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，让你迅疾起步、直冲篮筐。模压鞋面设计，塑就出众稳定性，助你灵活转向。

急停自如

人字形抓地底纹，助你稳稳急停，轻松变速。注塑成型后跟稳定包裹设计，稳固双足。

稳固贴合

耐穿鞋面贴合足型，在防守与持球突破时有助稳固双足。

出众透气

为了致敬阿贾标志性的不对称风格，鞋身一侧加入拼接式透气网眼设计，令双足在比赛升温之际也能保持透气。