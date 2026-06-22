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Nike Aura
双肩包
随身收纳基本物品，彰显出众型格。Nike Aura 双肩包采用匠心设计，堪称随行携带日常所需物品的理想之选。正面拉链口袋，便于存放基本小物件；主袋设有内置插袋，可有序收纳随行物品。
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/LT TRNSPRNT GLD
- 款式： HF7007-502
Nike Aura
随身收纳基本物品，彰显出众型格。Nike Aura 双肩包采用匠心设计，堪称随行携带日常所需物品的理想之选。正面拉链口袋，便于存放基本小物件；主袋设有内置插袋，可有序收纳随行物品。
产品细节
- 尺寸：31 长 x 16 宽 x 42 高（厘米）
- 容积：约 22 升
- 重量：约 402 克
- 软垫肩带
- 提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/LT TRNSPRNT GLD
- 款式： HF7007-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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