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Nike Aura
斜挎包
32% 折让
随身收纳基本物品，彰显出众型格。Nike Aura 斜挎包采用双拉链主袋设计，堪称存放钥匙、卡片和手机的理想之选。背面拉链口袋，便于快速存取小物件；主袋内设网眼插袋，可供有序收纳物品。耐克勾标志，增添精致魅力；可调节固定带，打造多元穿搭风格。
- 显示颜色： 帆白/帆白/LT TRNSPRNT GLD
- 款式： HM6120-133
Nike Aura
32% 折让
随身收纳基本物品，彰显出众型格。Nike Aura 斜挎包采用双拉链主袋设计，堪称存放钥匙、卡片和手机的理想之选。背面拉链口袋，便于快速存取小物件；主袋内设网眼插袋，可供有序收纳物品。耐克勾标志，增添精致魅力；可调节固定带，打造多元穿搭风格。
产品细节
- 尺寸：18 x 7 x 13 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 帆白/帆白/LT TRNSPRNT GLD
- 款式： HM6120-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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