Nike Aura Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款新月形斜挎包由设计师 SUSAN FANG 匠心设计，令日常基本物品触手可及。主袋便于快速存取小物件，内置拉链口袋可供有序收纳物品。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

