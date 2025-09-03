 
Nike Aura Women's Artist Collection 耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款新月形斜挎包 - 紫蓝/紫蓝/紫蓝

Nike Aura Women's Artist Collection

耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款新月形斜挎包

¥399
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Aura Women's Artist Collection 耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款新月形斜挎包由设计师方妍楠匠心设计，令日常基本物品触手可及。 主袋便于快速存取小物件，内置拉链口袋可供有序收纳物品。


  • 显示颜色： 紫蓝/紫蓝/紫蓝
  • 款式： HV5272-423

产品细节

  • 尺寸：17 x 31 x 9 厘米
  • 可调节肩带设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
