没错，你还需要一款双肩包。这款 Nike Aura Floral 双肩包采用整版精致花卉图案，搭配时尚金属细节。双拉链主袋结合内置拉链口袋和网眼布插袋，为日常基本物品提供井然有序的收纳空间。正面拉链口袋和右侧口袋，适合存放小物件。

没错，你还需要一款双肩包。这款 Nike Aura Floral 双肩包采用整版精致花卉图案，搭配时尚金属细节。双拉链主袋结合内置拉链口袋和网眼布插袋，为日常基本物品提供井然有序的收纳空间。正面拉链口袋和右侧口袋，适合存放小物件。

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