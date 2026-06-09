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Nike Aura
Floral 双肩包
¥499
售罄：
此配色当前无货
没错，你还需要一款双肩包。这款 Nike Aura Floral 双肩包采用整版精致花卉图案，搭配时尚金属细节。双拉链主袋结合内置拉链口袋和网眼布插袋，为日常基本物品提供井然有序的收纳空间。正面拉链口袋和右侧口袋，适合存放小物件。
- 显示颜色： 黑/黑/青铜色
- 款式： IQ1267-010
Nike Aura
¥499
没错，你还需要一款双肩包。这款 Nike Aura Floral 双肩包采用整版精致花卉图案，搭配时尚金属细节。双拉链主袋结合内置拉链口袋和网眼布插袋，为日常基本物品提供井然有序的收纳空间。正面拉链口袋和右侧口袋，适合存放小物件。
其他细节
- 提环设计，打造不同携带方式
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 尺寸：31 长 x 16 宽 x 42 高（厘米）
- 容积：约 21 升
- 重量：约 405 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/青铜色
- 款式： IQ1267-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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