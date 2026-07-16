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Nike Aura Floral 双肩包 - 黑/黑/青铜色

Nike Aura

Floral 双肩包

10% 折让

没错，你还需要一款双肩包。这款 Nike Aura Floral 双肩包采用整版精致花卉图案，搭配时尚金属细节。双拉链主袋结合内置拉链口袋和网眼布插袋，为日常基本物品提供井然有序的收纳空间。正面拉链口袋和右侧口袋，适合存放小物件。


  • 显示颜色： 黑/黑/青铜色
  • 款式： IQ1267-010

Nike Aura

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其他细节

  • 提环设计，打造不同携带方式
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验

产品细节

  • 尺寸：31 长 x 16 宽 x 42 高（厘米）
  • 容积：约 21 升
  • 重量：约 405 克
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/青铜色
  • 款式： IQ1267-010

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