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Nike Ava X 大童运动鞋 - 山峰白/白色/暗灰/黑

Nike Ava X

大童运动鞋

10% 折让
山峰白/白色/暗灰/黑
粉白/白色/火山岩红/黑

Nike Ava X 将鞋履带入未来。其流畅的造型让人联想到宇宙飞船，而纹理鞋面则轻盈非凡，贴合双足形状。Nike Ava X 大童运动鞋的泡棉中底富有回弹力，为你提供日常支撑性能，同时保持轻盈脚感。


  • 显示颜色： 山峰白/白色/暗灰/黑
  • 款式： IM5371-101

Nike Ava X

10% 折让

Nike Ava X 将鞋履带入未来。其流畅的造型让人联想到宇宙飞船，而纹理鞋面则轻盈非凡，贴合双足形状。Nike Ava X 大童运动鞋的泡棉中底富有回弹力，为你提供日常支撑性能，同时保持轻盈脚感。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈非凡，采用未来感十足的版型，为你的造型增添太空时代的时尚气息
  • 外底橡胶细节，铸就出色的抓地力，助你轻松开启探索之旅
  • 后跟提拉设计，令这款鞋子能够轻松穿脱

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 山峰白/白色/暗灰/黑
  • 款式： IM5371-101

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