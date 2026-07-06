Nike Ava X 将鞋履带入未来。其流畅的造型让人联想到宇宙飞船，而纹理鞋面则轻盈非凡，贴合双足形状。Nike Ava X 大童运动鞋的泡棉中底富有回弹力，为你提供日常支撑性能，同时保持轻盈脚感。

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