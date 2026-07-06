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Nike Ava X
大童运动鞋
10% 折让
Nike Ava X 将鞋履带入未来。其流畅的造型让人联想到宇宙飞船，而纹理鞋面则轻盈非凡，贴合双足形状。Nike Ava X 大童运动鞋的泡棉中底富有回弹力，为你提供日常支撑性能，同时保持轻盈脚感。
- 显示颜色： 山峰白/白色/暗灰/黑
- 款式： IM5371-101
Nike Ava X
10% 折让
Nike Ava X 将鞋履带入未来。其流畅的造型让人联想到宇宙飞船，而纹理鞋面则轻盈非凡，贴合双足形状。Nike Ava X 大童运动鞋的泡棉中底富有回弹力，为你提供日常支撑性能，同时保持轻盈脚感。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈非凡，采用未来感十足的版型，为你的造型增添太空时代的时尚气息
- 外底橡胶细节，铸就出色的抓地力，助你轻松开启探索之旅
- 后跟提拉设计，令这款鞋子能够轻松穿脱
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 山峰白/白色/暗灰/黑
- 款式： IM5371-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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