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Nike Ava X
男子运动鞋
¥799
现代造型，舒适脚感，让你充满自信。轻盈 Nike Ava X 男子运动鞋外观简约时尚。柔软缓震配置和支撑设计，带来舒适感和稳定性。
- 显示颜色： 白色/山峰白/白色/尘光子色
- 款式： IQ7633-100
Nike Ava X
¥799
现代造型，舒适脚感，让你充满自信。轻盈 Nike Ava X 男子运动鞋外观简约时尚。柔软缓震配置和支撑设计，带来舒适感和稳定性。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿，透气舒适
- Cushlon 3.0 泡棉中底，带来柔软回弹的缓震性能
- 支撑型贴合设计，助你稳定行走
- 外底采用纹理凹槽设计，缔造出众抓地力和耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 白色/山峰白/白色/尘光子色
- 款式： IQ7633-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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