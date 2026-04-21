 
第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Ava X 男子运动鞋 - 白色/山峰白/白色/尘光子色

Nike Ava X

男子运动鞋

¥799
白色/山峰白/白色/尘光子色
蓝灰/薄雾黑蓝/喷泉灰/光辉绿黄
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

现代造型，舒适脚感，让你充满自信。轻盈 Nike Ava X 男子运动鞋外观简约时尚。柔软缓震配置和支撑设计，带来舒适感和稳定性。


  • 显示颜色： 白色/山峰白/白色/尘光子色
  • 款式： IQ7633-100

Nike Ava X

¥799

现代造型，舒适脚感，让你充满自信。轻盈 Nike Ava X 男子运动鞋外观简约时尚。柔软缓震配置和支撑设计，带来舒适感和稳定性。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿，透气舒适
  • Cushlon 3.0 泡棉中底，带来柔软回弹的缓震性能
  • 支撑型贴合设计，助你稳定行走
  • 外底采用纹理凹槽设计，缔造出众抓地力和耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 白色/山峰白/白色/尘光子色
  • 款式： IQ7633-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。