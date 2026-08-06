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Nike Benassi Duo Ultra Slide
女子拖鞋
33% 折让
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此配色当前无货
Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用匠心设计，搭配 2 条加垫合成革固定带，焕新升级传统版型。舒适泡棉中底带来柔软脚感，别致外底设计有效减轻重量，缔造轻盈非凡的 Benassi 拖鞋。
- 显示颜色： 白色/氢蓝/水洗珊瑚红/黑
- 款式： 819717-109
Nike Benassi Duo Ultra Slide
33% 折让
固定带设计，舒适有趣
Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用匠心设计，搭配 2 条加垫合成革固定带，焕新升级传统版型。舒适泡棉中底带来柔软脚感，别致外底设计有效减轻重量，缔造轻盈非凡的 Benassi 拖鞋。
其他细节
- 配有 2 条合成革固定带，采用柔软加垫设计，塑就稳固贴合感
- 精致外底设计，带来轻盈感受
- 柔软泡棉中底，营造非凡舒适脚感
产品细节
- 前一条固定带饰有 Nike 标志
- 显示颜色： 白色/氢蓝/水洗珊瑚红/黑
- 款式： 819717-109
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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