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Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋 - 白色/氢蓝/水洗珊瑚红/黑

Nike Benassi Duo Ultra Slide

女子拖鞋

33% 折让

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Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用匠心设计，搭配 2 条加垫合成革固定带，焕新升级传统版型。舒适泡棉中底带来柔软脚感，别致外底设计有效减轻重量，缔造轻盈非凡的 Benassi 拖鞋。


  • 显示颜色： 白色/氢蓝/水洗珊瑚红/黑
  • 款式： 819717-109

Nike Benassi Duo Ultra Slide

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固定带设计，舒适有趣

Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用匠心设计，搭配 2 条加垫合成革固定带，焕新升级传统版型。舒适泡棉中底带来柔软脚感，别致外底设计有效减轻重量，缔造轻盈非凡的 Benassi 拖鞋。

其他细节

  • 配有 2 条合成革固定带，采用柔软加垫设计，塑就稳固贴合感
  • 精致外底设计，带来轻盈感受
  • 柔软泡棉中底，营造非凡舒适脚感

产品细节

  • 前一条固定带饰有 Nike 标志
  • 显示颜色： 白色/氢蓝/水洗珊瑚红/黑
  • 款式： 819717-109

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