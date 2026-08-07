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Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋 - 星紫/白色/星紫/白色

Nike Benassi Duo Ultra Slide

女子拖鞋

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Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用双重合成材质固定带包覆前足，结合渐变色和经典 Swoosh 标志，让你自信迈入夏天。外底匠心采用镂空设计。


  • 显示颜色： 星紫/白色/星紫/白色
  • 款式： CW2634-511

Nike Benassi Duo Ultra Slide

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阳光明媚，趣味十足

Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用双重合成材质固定带包覆前足，结合渐变色和经典 Swoosh 标志，让你自信迈入夏天。外底匠心采用镂空设计。

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  • 显示颜色： 星紫/白色/星紫/白色
  • 款式： CW2634-511

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