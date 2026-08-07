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Nike Benassi Duo Ultra Slide
女子拖鞋
43% 折让
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此配色当前无货
Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用双重合成材质固定带包覆前足，结合渐变色和经典 Swoosh 标志，让你自信迈入夏天。外底匠心采用镂空设计。
- 显示颜色： 星紫/白色/星紫/白色
- 款式： CW2634-511
Nike Benassi Duo Ultra Slide
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阳光明媚，趣味十足
Nike Benassi Duo Ultra Slide 女子拖鞋采用双重合成材质固定带包覆前足，结合渐变色和经典 Swoosh 标志，让你自信迈入夏天。外底匠心采用镂空设计。
产品细节
- 显示颜色： 星紫/白色/星紫/白色
- 款式： CW2634-511
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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