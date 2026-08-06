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Nike Benassi JDI Print
女子拖鞋
40% 折让
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此配色当前无货
Nike Benassi JDI Print 女子拖鞋采用柔软衬里，搭配纹理图案和大号 Nike 标志，彰显运动风范。泡棉中底，塑就轻盈缓震效果和舒适脚感。
- 显示颜色： 白色/莲花粉/队橙/黑
- 款式： 618919-119
Nike Benassi JDI Print
40% 折让
轻松自在，透气舒适
Nike Benassi JDI Print 女子拖鞋采用柔软衬里，搭配纹理图案和大号 Nike 标志，彰显运动风范。泡棉中底，塑就轻盈缓震效果和舒适脚感。
其他细节
- 合成材质鞋面添加针织里料和缓震泡棉衬垫
- 中底和外底添加 Phylon 泡棉，打造轻盈缓震效果
- 泡棉外底，具备出色抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 白色/莲花粉/队橙/黑
- 款式： 618919-119
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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