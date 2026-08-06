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Nike Benassi JDI Print 女子拖鞋 - 白色/莲花粉/队橙/黑

Nike Benassi JDI Print

女子拖鞋

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Nike Benassi JDI Print 女子拖鞋采用柔软衬里，搭配纹理图案和大号 Nike 标志，彰显运动风范。泡棉中底，塑就轻盈缓震效果和舒适脚感。


  • 显示颜色： 白色/莲花粉/队橙/黑
  • 款式： 618919-119

Nike Benassi JDI Print

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轻松自在，透气舒适

Nike Benassi JDI Print 女子拖鞋采用柔软衬里，搭配纹理图案和大号 Nike 标志，彰显运动风范。泡棉中底，塑就轻盈缓震效果和舒适脚感。

其他细节

  • 合成材质鞋面添加针织里料和缓震泡棉衬垫
  • 中底和外底添加 Phylon 泡棉，打造轻盈缓震效果
  • 泡棉外底，具备出色抓地力与耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 白色/莲花粉/队橙/黑
  • 款式： 618919-119

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