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      Nike Benassi JDI Print

      女子拖鞋

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      Nike Benassi JDI Print 女子拖鞋采用柔软衬里，搭配纹理图案和大号 Nike 标志，彰显运动风范。泡棉中底，塑就轻盈缓震效果和舒适脚感。

      • 显示颜色： 白色/莲花粉/队橙/黑
      • 款式： 618919-119

      尺寸与尺码

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码 

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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