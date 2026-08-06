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Nike Benassi JDI Print 女子拖鞋 - 白色/白色/白色

Nike Benassi JDI Print

女子拖鞋

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Nike Benassi JDI Print 拖鞋采用醒目印花设计，是一款轻盈凉鞋。柔软中底泡棉和针织里料，塑就非凡舒适感受，带来休闲惬意的出众穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： CK0731-111

Nike Benassi JDI Print

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轻松自在，透气舒适

Nike Benassi JDI Print 拖鞋采用醒目印花设计，是一款轻盈凉鞋。柔软中底泡棉和针织里料，塑就非凡舒适感受，带来休闲惬意的出众穿着体验。

其他细节

  • 合成材质鞋面添加针织里料和缓震泡棉衬垫
  • Phylon 泡棉中底兼具外底功能，轻盈缓震
  • 醒目的“Just Do It.”印花图案彰显你对 Nike 的热爱

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： CK0731-111

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