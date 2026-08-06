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Nike Benassi / Stussy 男子拖鞋 - 哈瓦那红/白色

Nike Benassi / Stussy

男子拖鞋

¥299
哈瓦那红/白色
仙人掌绿/白色

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此配色当前无货

Nike Benassi / Stussy 男子拖鞋是休闲穿搭的理想佳选。采用柔软加垫固定带搭配 Stüssy 品牌标志，结合轻盈泡绵缓震性能，缔造舒适脚感。满足日常所需。


  • 显示颜色： 哈瓦那红/白色
  • 款式： CW2787-600

Nike Benassi / Stussy

¥299

轻松穿脱，舒适非凡

Nike Benassi / Stussy 男子拖鞋是休闲穿搭的理想佳选。采用柔软加垫固定带搭配 Stüssy 品牌标志，结合轻盈泡绵缓震性能，缔造舒适脚感。满足日常所需。

其他细节

  • 合成材质固定带添加柔软衬里，随时随地为你缔造舒适穿着体验
  • 固定带饰有 Stüssy 品牌标志，彰显休闲魅力
  • 柔软泡绵中底结合纹理鞋床，塑就轻盈舒适脚感

产品细节

  • 显示颜色： 哈瓦那红/白色
  • 款式： CW2787-600

Nike x Stüssy

Stüssy 和 Nike 强强联手，将自然元素和科技理念巧妙融于一系列实穿的革新美式运动风格版型中。洋溢北美黄杉和棕榈树的气息。

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